Путин: создание индивидуальных лекарств – это переход к медицине будущего

Возможность создания лекарств для пациентов с учетом всех их индивидуальных особенностей – это переход к медицине будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в Кремле по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«В перспективе для пациентов клиники будут создавать лекарства на основе их собственных клеток (да, собственно говоря, уже эта работа идет, как мне рассказали), с сохранением всех их биологических кодов и индивидуальных особенностей. Это и есть переход к медицине будущего», – цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ накануне, в частности, ознакомился с деятельностью Научно-производственного комплекса персонифицированной медицины, предоставляющего возможность проводить терапию с созданием индивидуальных лекарственных средств.

Владимир Путин также поделился впечатлениями от посещения Федерального центра мозга и нейротехнологий в целом. По его словам, там сформирован «научно-производственный комплекс без всякого преувеличения международного уровня и класса, где создаются инновационные лекарства и продукты».

Как стало известно ранее, через два года может появиться российский аналог «Золгенсмы».

gxpnews