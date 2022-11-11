В России разработана витрина для отслеживания рисков дефицита медизделий

В России разработали витрину координационного центра правительства РФ. Она позволит в режиме реального времени отслеживать риски дефицита медицинских изделий как по федеральному, так и по региональному уровню.

Об этом в четверг, 10 ноября, в ходе II Всероссийского форума «Обращение медицинских изделий Novamed-2022» сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Разработана витрина координационного центра правительства РФ, на которой мы практически в режиме реального времени можем отслеживать риски дефектуры медицинских изделий как по федеральному, так и по региональному уровню», – цитирует Самойлову ТАСС.

Как она пояснила, по федеральному уровню фиксируются риски, если идут несостоявшиеся торги и объемы контрактов меньше, чем за предыдущий год.

«По региональным рискам, по сути дела, оцениваются риски несостоявшихся торгов по медицинским организациям», – добавила глава Росздравнадзора.

gxpnews