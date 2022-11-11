Первая в РФ вакцина от варианта коронавируса «омикрон» готова к испытаниям

Первая в России вакцина против новых вариантов штамма коронавируса «омикрон» готова к испытаниям, сообщают «Известия» со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Издание отмечает, что препарат сделан на основе «Спутника V» и отличается от него только набором антигенов против распространенных сейчас штаммов ВА.4 и ВА.5. Разработка вакцины завершена, но ее производство и выход на рынок откладываются из-за процедуры регистрации.

«В Белом доме лежит проект постановления правительства о порядке замены антигенного состава действующей вакцины против COVID-19 на новый. Сколько еще он будет лежать до подписания, неизвестно. Наверное, пока новый вариант коронавируса не появится и та вакцина, которую мы сделали полгода тому назад, не перестанет быть актуальной и надо будет делать новую», — сказал Александр Гинцбург.

Как сообщил изданию помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, проект документа уже прошел этап общественного обсуждения и сейчас направлен на повторное межведомственное согласование.

По словам Гинцбурга, то, что необходимо оперативно менять антигенный состав вакцин, медики поняли еще в случае с гриппом. Каждый год ВОЗ определяет его для прививок против этой болезни. И каждая страна, которая входит в организацию, на основе полученных рекомендаций выпускает собственную вакцину.

Он отметил, что с появлением варианта вируса «цербер» и многих других в стране должен быть налажен национальный мониторинг за новыми штаммами, которые появляются не просто на земном шаре, а конкретно в России. По словам ученого, изучать новые подвиды коронавируса нужно с той точки зрения, будет ли вакцина, которая используется в РФ, защищать от данного варианта. Для этого нужно, чтобы был налажен мониторинг не только за новыми штаммами, но и за уровнем популяционного иммунитета к ним, сказал руководитель Центра имени Гамалеи.

gxpnews