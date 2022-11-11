Совет ЕЭК определил скоропортящиеся фармпродукты для ускоренного таможенного оформления

Совет ЕЭК утвердил перечень фармтоваров для первоочередного таможенного оформления. Ускоренно ввозить их на территорию союза можно до конца 2023 года.

Для ряда скоропортящихся товаров Совет ЕЭК упростил процедуры таможенного оформления. В перечень также попала фармацевтическая продукция. Решение № 160 от 17.10.2022 опубликовано на правовом портале межнационального регулятора.

Проведение таможенных операций в первоочередном порядке возможно для препаратов крови человека и животных, иммунологических и биотехнологических препаратов. Под ускоренные таможенные процедуры попали также препараты из органов и тканей человека, а также альбумины и нуклеиновые кислоты.

Документ вступает в силу через 30 дней после опубликования, то есть с 17 ноября. Упрощенные процедуры будут доступны импортерам до 31 декабря 2023 года.

Ранее, в июне, правительство приняло похожие меры для нуклеиновых кислот. Решение было направлено на обеспечение ими научных исследований при производстве медицинских препаратов.

Фото: senivpetro/ru.freepik.com

Таисия Кубрина

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