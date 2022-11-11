Суд обязал Eli Lilly выплатить Teva 176,5 млн долларов по патентному иску

Суд обязал Eli Lilly выплатить Teva 176,5 млн долл. по делу о патентном споре, связанном с препаратом Emgality от мигрени. Представитель Lilly сказал, что компания разочарована вердиктом и намерена обжаловать решение.

Американский суд обязал Eli Lilly выплатить Teva 176,5 млн долл. по делу о патентном разбирательстве. Присяжные приняли сторону Teva, которая утверждала, что Emgality нарушает три патента на ее препарат «Аджови», пишет Reuters.

Оба лекарства предназначены для лечения мигрени, они используют антитела для ингибирования пептидов, вызывающих головную боль.

Представитель Lilly сказал, что компания разочарована вердиктом, но уверена, что она «в конечном итоге выиграет» дело. Она также считает, что это решение не повлияет на продажи Emgality. Представитель Teva заявил, что компания довольна этим решением и «продолжит энергично защищать свои права на интеллектуальную собственность».

Teva подала патентный иск против Lilly в 2018 году. В тот же день суд отклонил два других иска компании, направленных на то, чтобы заблокировать выход Emgality на рынок США. В прошлом году Teva также подала отдельный патентный иск против Lilly в штате Массачусетс по поводу Emgality.

В прошлом году Eli Lilly заработала на продаже Emgality по всему миру более 577 млн долл., а Teva на «Аджови» — 313 млн долл., согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Teva ожидает, что ее два фирменных препарата, «Аджови» и препарат для лечения болезни Гентингтона Austedo, принесут в этом году совокупный доход в размере 1,4 млрд долл.

Николай Соколов

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