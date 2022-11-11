Суд обязал Eli Lilly выплатить Teva 176,5 млн долларов по патентному иску Совет ЕЭК определил скоропортящиеся фармпродукты для ускоренного таможенного оформления » ЦРПТ отрицает уход бизнеса в минус от введения системы маркировки ЦРПТ отрицает убыточность малого аптечного бизнеса из-за системы маркировки. Оператор заявляет, что затраты не связаны с системой МДЛП. В организации также прокомментировали опасения интернет-компаний касательно работы с системой. Заявление интернет-игроков и малого бизнеса В ЦРПТ прокомментировали «ФВ» последние заявления Ассоциации компаний интернет-торговли о системе маркировки лекарств. В АКИТ считают, что в ближайшее время доставка лекарств может стать дольше и дороже. Как писали «Известия», интернет-игроки заявили, что Минздрав намерен изменить систему прослеживаемости маркированных препаратов, наделив агрегаторов новыми обязанностями. По информации АКИТ, маркетплейсы обяжут сканировать коды идентификации и отчитываться о движении лекарств до покупателя. Для осуществления этих требований интернет-компаниям пришлось бы докупать оборудование и арендовать дополнительные площади под склады — все это требует дополнительных затрат, отметили онлайн-игроки в обращении в адрес Минэкономразвития. В АКИТ также отмечают, что реализовать эту инициативу технически невозможно. Лекарства в интернете продают аптеки, у которых есть необходимая для этого лицензия: именно они пробивают кассовые чеки. Только после этого препараты доставляют курьеры. Интернет-компании попросили признать поправки Минздрава нерациональными и отклонить предложения ведомства. При этом классический ритейл не поддержал онлайн-сегмент. «Новые участники фармрынка жалуются на те же проблемы, на которые ранее указывал фармрынок, — малый аптечный бизнес при введении системы МДЛП ушел в минус, приобретая оборудование, переписывая ПО и обучая сотрудников, обеспечивая интернет-связь и т.п», — заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Эксперт подчеркнула, что одинаковые требования для всех участников бизнеса являются справедливыми. Эксперт также не понимает, откуда берутся данные по онлайн-продажам безрецептурных препаратов. Ранее ЦРПТ сообщил ТАСС о том, что с начала продаж безрецептурных препаратов в интернете россияне купили более 200 млн упаковок лекарств. «Непонятно, откуда у оператора маркировки ЦРПТ такая цифра, если интернет-площадки пока не передают в систему информацию и не желают впредь этим заниматься», — заявила Преснякова. Что говорят в ЦРПТ Оператор маркировки прокомментировал «ФВ» заявления рынка. «Обозначенной АКИТ проблемы просто не существует. Онлайн-продажи безрецептурных препаратов уже осуществляются, схема отработана в том числе и для интернет-площадок», — заявили в ЦРПТ в ответ на заявления интернет-компаний о невозможности исполнения требований системы маркировки. «Согласно постановлению правительства № 1556, обязанность по отражению сведений о выводе из оборота остается за аптеками, при этом фактически осуществлять выбытие может как аптека, так и маркетплейс. Сами препараты выбывают из оборота при формировании маркетплейсом кассового чека в случае доставки их маркетплейсом или аптекой при использовании своей курьерской службы. То есть вскрывать, сканировать, внедрять новые решения не нужно. Аналогично будет действовать схема и для рецептурных препаратов, но к коду маркировки в чеке добавится также информация об электронном рецепте», — объяснили в ЦРПТ. Оператор также напомнил, что «предложение Минздрава передавать информацию от агрегатора в систему мониторинга» — это не требование Минздрава, а требование ФНС к фискальным документам, в рамках которого ведомство синхронизирует нормативную документацию с существующими требованиями. Не оставили без внимания в ЦРПТ и вопросы к представленной оператором статистики онлайн-продаж. «Система маркировки помимо офлайн-продаж также фиксирует продажи онлайн. Механизм такой же: продавец фиксируется в чеке, информация поступает в систему через оператора фискальных данных. Кроме крупных онлайн-площадок, многие участники, имеющие фармлицензии, продают лекарства через собственные сайты, но создавая для этого другое юрлицо, не имеющее такой лицензии. Продажа через такое юрлицо отражается в системе как онлайн-продажа. Таким образом, статистика поступает в СМДЛП в полном объеме», — отметили в ЦРПТ. Что касается заявлений малого бизнеса об уходе в минус при переходе на работу с системой МДЛП — в ЦРПТ заявляют, что издержки связаны не с самой системой, а с требованиями ФНС. «За время работы системы не было зафиксировано случаев ухода легального бизнеса в минус. Существуют бесплатные инструменты для работы с системой маркировки, интернет-связь требуется для онлайн-касс, СМДЛП интегрирована со всеми видами аптечного ПО. Затраты малого бизнеса в первую очередь связаны с покупкой и подключением кассового оборудования, что не имеет отношения к системе маркировки, является требованием ФНС и ранее компенсировалось участникам», — сообщили в ЦРПТ. Руслан Мавлиханов

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