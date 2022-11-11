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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в октябре на 0,8%

В Росстате сообщили о росте цен на лекарства в октябре на 0,8%. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за тот же период увеличилась на 0,7%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%. В том числе:

  • синупрет – на 3,3%;
  • эргоферон – на 2,9%;
  • поливитамины – на 2,8%;
  • йод – на 2,7%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,1%;
  • аципол – на 1,7%;
  • ренгалин – на 1,5%;
  • асептолин – на 1,4%;
  • левомеколь – на 1,2%;
  • афобазол – на 1,1%;
  • кеторол экспресс, магне В6 – на 1,0%;
  • аллохол, нафазолин – на 0,9%;
  • активированный уголь – на 0,8%.

Одновременно снизились цены на такие препараты, как:

  • валидол – на 2,3%;
  • валерианы экстракт – на 1,1%.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок
pharmvestnik

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11 ноября, 2022 | Просмотров: 95