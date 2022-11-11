Росстат сообщил о росте цен на лекарства в октябре на 0,8%

В Росстате сообщили о росте цен на лекарства в октябре на 0,8%. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за тот же период увеличилась на 0,7%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%. В том числе:
- синупрет – на 3,3%;
- эргоферон – на 2,9%;
- поливитамины – на 2,8%;
- йод – на 2,7%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,1%;
- аципол – на 1,7%;
- ренгалин – на 1,5%;
- асептолин – на 1,4%;
- левомеколь – на 1,2%;
- афобазол – на 1,1%;
- кеторол экспресс, магне В6 – на 1,0%;
- аллохол, нафазолин – на 0,9%;
- активированный уголь – на 0,8%.
Одновременно снизились цены на такие препараты, как:
- валидол – на 2,3%;
- валерианы экстракт – на 1,1%.
Фото: Артем Косенок
Артем Косенок
pharmvestnik