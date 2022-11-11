Росстат сообщил о росте цен на лекарства в октябре на 0,8%

В Росстате сообщили о росте цен на лекарства в октябре на 0,8%. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за тот же период увеличилась на 0,7%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,8%. В том числе:

синупрет – на 3,3%;

эргоферон – на 2,9%;

поливитамины – на 2,8%;

йод – на 2,7%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,1%;

аципол – на 1,7%;

ренгалин – на 1,5%;

асептолин – на 1,4%;

левомеколь – на 1,2%;

афобазол – на 1,1%;

кеторол экспресс, магне В6 – на 1,0%;

аллохол, нафазолин – на 0,9%;

активированный уголь – на 0,8%.

Одновременно снизились цены на такие препараты, как:

валидол – на 2,3%;

валерианы экстракт – на 1,1%.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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