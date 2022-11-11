Прибыль Merck выросла на 17% в III квартале этого года

Немецкая Merck KgaA увеличила доходы и чистую прибыль в III квартале этого года на 17%. На это повлиял рост продаж препаратов и лабораторного оборудования.

Немецкая компания Merck KgaA сообщила о финансовых результатах III квартала этого года. Reuters пишет, что компания заработала больше, чем предсказывали аналитики, из-за высоких доходов от продажи препаратов и лабораторного оборудования.

Чистая прибыль компании в III квартале по показателю EBITDA (до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) выросла на 16,7%, до 1,81 млрд евро. Аналитики прогнозировали прибыль примерно на уровне 1,78 млрд евро. Общие доходы компании составили 5,7 млрд евро, они также показали рост на 17%.

Больше всего денег компании принес противоопухолевый препарат «Эрбитукс», 274 млн евро. «Глюкофаж» от диабета второго типа заработал 237 млн евро, «Ребиф» от множественного склероза — 249 млн евро, а «Мавенклад» от рассеянного склероза — 234 млн евро. Все эти препараты продавались лучше по сравнению с III кварталом прошлого года.

В Merck также заявили, что видят хорошие перспективы у своего медико-биологического подразделения, которое занимается производством соединений и оборудования для других производителей лекарств. В III квартале подразделение заработало 2,7 млрд евро, что на 19% больше, чем в прошлом году.

Тем не менее цены на акции компании упали, поскольку Merck заявила, что ожидает снижения продаж у подразделения по производству электроники на 10%. Это произойдет из-за падения спроса на жидкие кристаллы, которые используются в экранах дисплеев.

Николай Соколов

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