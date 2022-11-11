Суд запретил Wildberries продавать БАД и пищевую продукцию с мухоморами

Роспотребнадзор добился запрета на продажу на маркетплейсе Wildberries пищевой продукции и БАД, в составе которых присутствуют мухоморы. Поводом для судебных разбирательств стало отравление подростка мухомором возле пункта выдачи заказов в Красноярске.

Центральный районный суд Красноярска признал запрещенной на территории России информацию о продаже пищевой продукции и БАД, в составе которых присутствуют ядовитые и несъедобные грибы. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем telegram-канале.

Иск подавало региональное управление Роспотребнадзора к ООО «Вайлдберриз». Таким образом, объявления о продаже БАД и пищевой продукции с мухоморами запрещены на Wildberries. Поводом для судебных разбирательств, как указал Горяев, стало отравление подростка мухомором. Он употребил шляпку гриба прямо во дворе дома, где находится пункт выдачи заказов. После этого он был доставлен в токсикологическое отделение БСМП Красноярска.