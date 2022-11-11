В Прикамье появится специализирующийся на разработке лекарств фармкластер

В Пермском крае создадут фармацевтический кластер, который будет специализироваться на разработке лекарственных препаратов (ЛП). Соответствующее соглашение подписали правительство Прикамья, Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование» и Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Заключенное соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании центра кластерного развития фармацевтической отрасли „Парма”. Ключевыми направлениями деятельности кластера станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов для фармацевтики и смежных отраслей в системах высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования», – цитирует сообщение ТАСС.

По словам ректора Пермской фармакадемии Владимира Лужанина, школа химического синтеза – самая сильная сторона Пермской государственной фармацевтической академии.

«В настоящее время у нас имеется портфель из более чем 150 патентов на потенциальные лекарственные кандидаты. Кроме того, сегодня целый ряд государственных программ в рамках политики импортозамещения поддерживает научные исследования по разработке и производству новых лекарственных препаратов. Считаю, что благодаря соглашению и при объединении наших ресурсов в ближайшее время на отечественном фармрынке появятся препараты, разработанные и произведенные в Перми», – сказал Лужанин.

Как он отметил, прежде всего будут разрабатываться препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Фармакадемия также разрабатывает технологии создания ЛП для внутриаптечного производства.

«Эта отрасль сегодня является одной из стратегически значимых, в том числе в части импортозамещения. Сейчас рынки сильно трансформируются. Это окно возможностей для российских фармкомпаний, это условия, в которых они могут занять и осваивать новые для них рыночные ниши. Сейчас мы объединяем все наши усилия, благодаря чему в рамках НОЦ будут создаваться новые разработки. Это будут лекарственные препараты как для профилактики и лечения заболеваний у людей, так и для применения в ветеринарии. Кроме того, планируется работа по созданию биодобавок, а также в других перспективных направлениях», – подчеркнул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

gxpnews