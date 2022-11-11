Вице-премьер РФ поручил проработать возможность запуска производства лекарств для аптечки военных

Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев дал поручение проработать возможность запуска производства лекарств, которыми можно будет оснастить аптечки военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпреда.

«Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Минпромторгом России, Минздравом России, руководством Приморья и Хабаровского края, институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук проработать возможность запуска производства лекарственных препаратов, которые можно использовать для оснащения аптечки для военнослужащих», – цитирует сообщение ТАСС.

Трутнев обратил внимание на то, что необходимо внедрять научные разработки для последующего выпуска лекарств.

«Нужно создать механизм для того, чтобы то, что разрабатывается в рамках фундаментальной науки, приносило пользу государству российскому. Надо, чтобы от научных исследований люди, живущие в стране, получали пользу. У нас есть инструменты поддержки, например, мы специально создали венчурный фонд, чтобы поддерживать новейшие разработки, есть целый ряд механизмов, который помогает запустить новые предприятия», – подчеркнул вице-премьер.

Полпред ознакомился с разработками институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук в Приморье. Ему, в частности, представили разработки для раневых повязок и обеззараживания. Готовность закупить пробную партию медицинских средств выразил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

gxpnews