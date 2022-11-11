Thermo Fisher Scientific ликвидирует российское представительство

Заявление о ликвидации юрлица АО «Термо Фишер Сайентифик» подано в межрайонную инспекцию №15 ФНС России в Санкт-Петербурге 10 ноября 2022 года, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Vademecum направил запрос в российское представительство Thermo Fisher Scientific.

В марте 2022 года Thermo Fisher Scientific сообщила о приостановке продаж в России и Белоруссии. Решение было принято из-за ухудшающихся в течение нескольких месяцев рыночных условий и проблем с поставками, поясняли представители мейджора. В компании обещали следить за ситуацией и «вносить соответствующие коррективы».

В июне российский актив Thermo Fisher Scientific – завод по производству лабораторного пластика – прекратил отгрузку продукции дистрибьютором. Производство было законсервировано, а персонал уволен по соглашению сторон. Завод в Санкт-Петербурге был создан в 1989 году как совместное предприятие при участии финской компании Labsystems Oy под брендом «Ленпипет».

В 1997 году головная компания Labsystems Oy вошла в состав концерна Thermo Electron Corporation, а затем в 2006 году влилась в Thermo Fisher Scientific. Российский завод стал дочерней компанией ­– АО «Термо Фишер Сайентифик». На предприятии производили медицинский пластик – дозаторы и одноразовые наконечники, а также поставляли медицинское и лабораторное оборудование.

В 2021 году выручка АО «Термо Фишер Сайентифик» составила 2,742 млрд рублей, чистая прибыль – 322,2 млн рублей.

Фото: wikimapia.org

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