Суд запретил продавать продукцию с мухоморами на Wildberries

Суд в Красноярске признал запрещенной на территории России информацию о продаже пищевой продукции и БАД с ядовитыми и несъедобными грибами в составе, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

Иск к ООО «Вайлдберриз» подало региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, объявления о продаже БАД и пищевой продукции с мухоморами запрещены на маркетплейсе Wildberries.

Горяев отметил, что поводом для судебных разбирательств стал случай с отравлением подростка мухомором. Он употребил шляпку гриба прямо во дворе дома, где находится пункт выдачи заказов, после чего был доставлен в токсикологическое отделение БСМП Красноярска.

«Нашими специалистами установлено, что на страницах агрегатора ООО „Вайлдберриз” представлена возможность приобретения сушеных мухоморов, в том числе в виде биологически активных добавок, неопределенным кругом потребителей», – сообщил Горяев.

Он напомнил, что, согласно техрегламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», высшие грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, не подлежат включению в состав однокомпонентных БАД.

gxpnews