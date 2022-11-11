AstraZeneca улучшила прогноз по прибыли на 2022 год

Фармацевтическая компания AstraZeneca вернулась к прибыли в третьем квартале 2022 года, во многом благодаря увеличению продаж противораковых препаратов. Также компания заявила, что ей удалось расширить свой бизнес в Китае, несмотря на ситуацию с COVID-19 в этой стране.

Чистая прибыль фармпроизводителя в июле – сентябре составила $922 млн по сравнению с убытком в $2 млрд за аналогичный период прошлого года, когда она списала стоимость активов приобретенной в 2020 году Alexion Pharmaceuticals.

Прибыль без учета разовых факторов выросла на 55%, до $1,67 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $1,52 на акцию.

Выручка фармкомпании в третьем квартале увеличилась на 11%, до $10,98 млрд. Продажи онкологических препаратов AstraZeneca с начала текущего года выросли на 19%, биофармацевтических средств – на 16%.

Компания улучшила прогноз для показателя скорректированной прибыли в расчете на акцию на текущий год. Согласно новым оценкам, она повысится на 28-32%, тогда как ранее ожидался подъем на 25-29%.

gxpnews