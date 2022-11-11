Как обеспечить эффективную маркировку фармпродукции в 2022 году

2022 год внес значительные корректировки во все отрасли российской промышленности, коснувшись каждой из сторон жизнедеятельности производств. Эта участь постигла и рынок маркировки продукции. Нехватка комплектующих, удорожание эксплуатации, заоблачные цены на сервис оборудования и ПО, уход вендеров с рынка – это и многое другое толкнуло компании на поиск решений, но, как известно, если где-то убывает, то пустое пространство будет занято кем-то другим.

«Столкнувшись с проблемами сокращения мировых производственных мощностей в период коронавируса, еще в 2020 году наши специалисты занялись развитием собственных решений в части независимости их от европейских поставщиков и снижением их стоимости – как внедрения, так и последующей эксплуатации», – заявил Юрий Редков, коммерческий директор ООО «Трейс Вей».

Проблемы, вызванные международной обстановкой, не обошли и производителей лекарственных препаратов, где, как считалось, о маркировке «давно все известно».

«Работа над ошибками в масштабах всего рынка может быть проведена только после исчерпывающей аналитики опыта эксплуатации всех установок по сериализации и агрегации, представленных на рынке. При этом важно в деталях разобрать международный опыт, долгое время считающийся в маркировке эталонным. Нашей команде удалось глубоко разобраться не только с ПАК наших коллег из России, но и с итальянским и немецким оборудованием. Все это благодаря впечатляющему опыту реверс-инжиниринга и экспертизы в высокоскоростной электронике», – сообщил Равиль Гимадиев, генеральный директор ООО «Трейс Вей».

«Благодаря проведенной работе уже сейчас мы предлагаем нашим клиентам повышение отказоустойчивости оборудования и снижение издержек на его эксплуатацию путем модернизации. Сегодня наша команда обладает достаточными компетенциями, чтобы максимально эффективно закрыть боли наших заказчиков. Кроме того, приобретенный опыт помог развить и собственную линейку оборудования и программного обеспечения. Впервые мы разработали и успешно запустили ПО послойной агрегации на базе собственной нейросети, позволяющее в режиме онлайн и с минимальными задержками распознавать слой кодов за слоем, а изменения в конструкции станции сериализации позволили представить рынку установку TraceWay S1.2, не уступающую европейским вариантам ни по одному параметру, а в части стоимости значительно их превосходящую. Кроме того, метод нанесения, применяемый в данном решении, не превышает двух копеек благодаря технологии пьезоструйной печати. Завершив внедрения в фарме, наша команда не просто переключилась на более перспективные отрасли. Мы сконцентрировались на том, чтобы сделать фарме предложение принципиально нового уровня. Сейчас мы легко решаем запросы фармы, связанные с географической удаленностью, высокими скоростями, взрывозащищенностью, влагозащищенностью и другими сложными для маркировки условиями. Мы доработали свойства ремней, разработали водные, масляные и ультрафиолетовые чернила, а также чернила белого цвета, предусмотрели возможность печати на полимерных поверхностях», – говорит Юрий Редков, коммерческий директор ООО «Трейс Вей».

Кроме того, как пояснили в «Оригинал Софт» (подразделение Original Group, отвечающее за разработку программного обеспечения), распространение маркировки на большое количество отраслей выдвинуло еще больше требований к функциональности уровня L3. В 2022 году софт L3 TraceWay стал абсолютно универсальным. Он может работать с холдингами на территории разных стран, со всеми типами игроков фармацевтического рынка.

«Кейсы, когда в одной связке находятся 3PL-операторы, дистрибьюторы и заводы в ЕАЭС, Европе, Азии и России, уже кажутся нам обыденными. Сейчас мы ставим один софт на все площадки. При этом наше решение позволяет развернуть привычный сервер уровня L3 с полным набором функциональности на каждом из объектов и управлять разношерстным оборудованием разных поставщиков. Кроме того, уровень L4, разработанный нами, позволяет централизованно управлять всеми серверами, что, в свою очередь, минимизирует риски обрыва интернет-соединения», – говорит Павел Дорофеев, ведущий аналитик ООО «Оригинал Софт».

А что делать тем, кто все уже купил?

Частый вопрос от компаний, которые оказались в сложной ситуации или же хотят оптимизировать свои процессы с целью сокращения издержек. Наш ответ прост: все менять не нужно. Есть экономически эффективные варианты. Например, модернизация. Весь последний год мы проводим для клиентов модернизацию западного оборудования.

Наши технические специалисты:

улучшают технико-экономические показатели оборудования;

адаптируют оборудование под унифицированные российские расходники;

фундаментально меняют прошивки L1 и L2;

обеспечивают работоспособность имеющегося оборудования с нашим уникальным софтом L3;

поставляют новое оборудование, если это необходимо;

собирают программно-аппаратный комплекс из старых и новых установок, как Lego;

предоставляют сервисную поддержку и гарантии.

gxpnews