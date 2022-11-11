В упаковках фармрынок не растет

Первые три квартала 2022 года были вполне удачными для российского фармацевтического рынка: он рос не только за счет мартовского ажиотажа. Драйверами роста стали и две волны ковида – зимняя и летняя, и резкий рост цен в апреле-мае. Впрочем, к осени цены стали снижаться, а спрос на противоковидные препараты существенно ниже, чем в 2021 году, отмечают аналитики DSM Group.

За первые девять месяцев 2022 года фармацевтический рынок показал высокий рост – 1873 млрд рублей в ценах конечного потребителя, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете DSM Group за первые три квартала 2022 года. При этом доля госзакупок уменьшилась, отмечается в отчете компании, а в структуре госпитальных закупок очень высока доля фонда «Круг добра». По высокозатратным нозологиям объем закупок вообще превысил показатель плана на 2022 год. На региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний (+126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в региональную льготу сместилась и закупка онкопрепаратов.

Что касается аптечной розницы, за девять месяцев 2022 года она увеличилась на 20%, но с лета рост существенно замедлился. В упаковках снижение потребления шло с апреля, а за первые три квартала общие изменения – 0%, а в сравнении с 2020 годом – падение на 9,2%. То есть рост идет за счет цен: на 22,9% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года.

Считать, что рост обеспечен только мартовским ажиотажем, неверно. Значительную роль сыграли две волны COVID-19: зимний омикрон и летний всплеск коронавируса, а также резкое подорожание лекарств в апреле-мае. При этом важно отметить, что продажи противоковидных препаратов существенно ниже, чем в 2021 году.

Что касается роста цен, то средневзвешенная стоимость упаковки за девять месяцев увеличилась на 20%, то есть показатель превысил 300 рублей. Наценка в 2022 году держится ниже уровня в 25%. После резкого скачка цен в апреле-мае 2022 года стоимость лекарственных препаратов продолжает снижаться: если в апреле инфляция на ЛП составляла 10,1%, то в октябре этот показатель уже составлял 5,14%, а в начале октября – 5,11%. Если рассматривать препараты, не включенные в список ЖНВЛП, то там динамика не такая заметная: с 13,2% инфляции в апреле до 9,66% в начале октября. С препаратами, включенными в ЖНВЛП, динамика еще более заметная: с 5,9% в апреле до 0,82% на начало октября.

Можно отметить, что максимальное снижение после весеннего роста показывают именно дорогостоящие препараты. При этом относительно аналогичного периода 2021 года продажи дорогостоящих препаратов (свыше 500 рублей за упаковку) растут как в упаковках, так и в рублях, причем быстрее всех остальных сегментов. Так, если за первые девять месяцев 2021 года на долю дорогостоящих препаратов пришлось 48,2% в денежном выражении, то за аналогичный период 2022 года их доля уже больше половины – 56,6%. В упаковках тоже есть рост: за три квартала 2021 года доля дорогостоящих препаратов составила 13%, а за аналогичный период 2022 года – 17,3%. А вот доля дешевых (до 50 рублей за упаковку) препаратов снова падает.

Важно отметить и то, что быстрорастущие бренды уже не относятся к сезонным препаратам: уверенная тройка лидеров за первые девять месяцев 2022 года – антикоагулянты «Ксарелто» и «Эликвис», а также «Арбидол». На четвертом месте – «Детралекс», препарат для борьбы с варикозным расширением вен нижних конечностей, на пятом – «Нурофен». Несмотря на лидирующие строчки, топ-5 показывает в сентябре отрицательную динамику: например, у «Арбидола» «прирост» минус 30%.

gxpnews