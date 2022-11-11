Московские предприятия увеличили объем производства на 7,4% с начала года

За девять месяцев 2022 года объем промышленного производства в Москве вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил в интервью РБК заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичные предприятия продолжают успешно выстраивать работу в новых условиях, в первую очередь это касается поставок сырья, комплектующих и оборудования. Это позволяет сохранять положительную динамику в промышленном производстве. В январе – сентябре 2022 года московские предприятия нарастили объем выпуска на 7,4%. Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказал Владимир Ефимов.

Он также отметил, что только за сентябрь общий объем промышленного производства в Москве вырос на 17,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а обрабатывающих предприятий – на 20,2%.

«Действующий в городе набор мер системной и антикризисной поддержки стимулирует развитие всех отраслей промышленности. Положительная динамика по итогам девяти месяцев отмечена в ряде категорий: в несколько раз увеличилось производство одежды, игрушек, наблюдается существенный рост выпуска медицинского и электрического оборудования, печатных плат», – сказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Благодаря механизмам поддержки инвесторы могут арендовать городские участки для реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов. В марте этого года появилась возможность получить землю по ставке один рубль в год.

Кроме того, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки на получение льготных инвестиционных кредитов. Ставка по ним в июле по решению мэра Москвы Сергея Собянина была снижена с 9 до 3%, а максимальный размер кредита увеличен с 1 до 3 млрд рублей. Средства, полученные в рамках инвесткредита, можно направить на приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

gxpnews