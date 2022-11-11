Число фармацевтических клинических испытаний в России выросло с марта на 30%

Количество фармацевтических клинических исследований в России с марта выросло на 30%, сейчас их более 500, заявил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин на пресс-конференции, посвященной итогам международного конкурса «GxP-Профи 2022».

«Ранее выбранный курс на импортонезависимость и сырьевую, и по фармацевтическим исследованиям, которые наши компании должны проводить, был абсолютно верным. Надо отметить, что с марта существенно увеличилось число клинических исследований, которые российские компании проводят. Они выросли более чем на 30% и в настоящий момент составляют более 500 исследований», – сказал он (цитата по ТАСС).

Галкин отметил, что 50 исследований проводятся в области инновационных разработок компаний, в том числе по орфанным заболеваниям, а также в области борьбы с опухолями, различными видами онкологии и иммунодефицитными состояниями.

«У нас уже есть свои продукты по ВИЧ, по диабету, по онкологическим проектам. На самом деле те наработки, которые были по иммунодефицитным состояниям, помогли нам и во время ковида. Они помогли в существенной мере переломить ту историю, которую весь мир в борьбе с коронавирусной инфекцией существенно менее сдерживал», – заявил Галкин. Он добавил, что главной целью сейчас является производство собственных фармацевтических продуктов.

gxpnews