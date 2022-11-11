EMA одобрило вакцину от коронавируса Vidprevtyn Beta в качестве бустера

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить использование вакцины против коронавируса Vidprevtyn Beta, разработанной французской фармакологической корпорацией Sanofi, в качестве бустера, говорится в заявлении регулятора.
«Вместе с уже одобренными вакцинами она будет способствовать проведению кампаний по вакцинации в странах ЕС во время пандемии», — отметили в EMA.
Отмечается, что этот препарат может использоваться в качестве бустера после первичной вакцинации с использованием аденовирусной вакцины или вакцины, созданной на основе технологии мРНК.
Это уже седьмая вакцина, рекомендованная в Евросоюзе для защиты от коронавируса.