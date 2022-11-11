Экс-главу Депздрава Ивановской области оставили под стражей

«Апелляционная инстанция Ивановского областного суда решение суда первой инстанции, которой срок содержания обвиняемого под стражей продлен на 3 месяца (до 25 января 2023 года), всего – до 9 месяцев 11 суток с момента заключения под стражу, оставила без изменения, жалобу защитников – без удовлетворения», – указано в сообщении суда.

В декабре 2021 года Управление ФАС по Ивановской области возбудило антимонопольное дело в отношении ивановской ГКБ №7 и регионального ООО «Медитех» из-за заключения с областным Депздравом антиконкурентного соглашения при покупке медоборудования в 2020 году. Во время расследования фигурантами дела также стали работники ведомства и несколько местных медучреждений.

В январе 2022 года был задержан заместитель Артура Фокина Алексей Буянкин. Тогда сообщалось, что в ходе оперативной работы были выявлены факты мошенничества при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медтехники для нужд клиник региона. В отношении Буянкина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С того времени он находится под стражей. В октябре 2022 года обвиняемому продлили меру пресечения до 17 января 2023 года.

Артур Фокин был задержан областным УФСБ в апреле 2022 года. В УФСБ тогда уточнили, что 14 декабря 2020 года ивановская горбольница №7 заключила с ООО «Медитех» контракт на поставку рентгеновского аппарата «Парус» за 5,4 млн рублей, причем сам поставщик приобрел его у другой компании – ООО «Паритет» – за 3,075 млн рублей.

«Кроме того, горбольница №7 закупила у «Медитех» оборудование, которое на момент заключения договора отсутствовало не только у самого «Медитеха», но и у его поставщика (ООО «Паритет»), и за которое ООО «Паритет» еще не произведена оплата», – отмечали в ведомстве. По той же схеме рентген-системы закупались для горбольницы №8, кинешемской, шуйской больниц.

Октябрьский районный суд Иваново 16 апреля заключил Артура Фокина под стражу до 15 июня 2022 года, после этого ему несколько раз продлевали арест – до 15 сентября, затем до 26 октября и до 25 января 2023 года (это решение Октябрьского районного суда пытались оспорить адвокаты Фокина). Экс-главе Депздрава вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Региональным Депздравом Артур Фокин руководил с апреля 2019 года. После задержания Фокина в 2022 году и. о. директора ведомства была назначена Татьяна Слабинская, в августе ее сменила Светлана Москвина.