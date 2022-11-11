В Ульяновской области фармзавод «Гиппократ» проверят из-за загрязнения реки

В начале ноября о проблеме со сбросами заводом «Гиппократ» отходов в реку Большой Черемшан сообщили авторы youtube-канала «Чистая река» из Димитровграда. Они обратили внимание на то, что «с труб очистных сооружений сливается жидкость светло-коричневого цвета со специфическим запахом брожения», а в районе впадения ручья, идущего от очистных сооружений предприятия в Большой Черемшан, «кругом пена и пузыри от брожения».

Авторы видео утверждают, что «с лета этого года» машины-цистерны, прибывающие с завода «Гиппократ», сливают в систему канализации отходы от производства этилового спирта (барду). По подсчетам жителей Димитровграда, таким образом ежедневно в реку «сливается по 100–150 тонн барды». В своем сюжете они отметили, что происходящее очень похоже на события 2017 года. Тогда по вине «Гиппократа» от барды погибли пруды Красотка и Фабричный. В тот год представители фармзавода отказались восстанавливать пруды, расходы по их рекультивации взяло на себя областное правительство, пообещав затем взыскать средства с «Гиппократа».

После выхода видео на youtube-канале «Чистая река» ситуацию со сбросами фармпредприятия изучил депутат Госдумы Алексей Куринный, который с 2017 года добивается закрытия завода, «производящего сырье для «фанфуриков» и нарушающего экологические требования.

Отделение КПРФ в июле 2019 года опубликовало видео «Трагедия Мулловки – трагедия страны!», в котором депутат Алексей Куринный резко высказался о деятельности «Гиппократа» в регионе. В конце октября того же года «Гиппократ» обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к Куринному и ульяновскому отделению КПРФ о защите деловой репутации, требуя удалить ролик со всех сайтов, где он был размещен, и опубликовать там же «видеоопровержение».

В феврале 2022 года суд Самарской области, где зарегистрирован «Гиппократ», удовлетворил иск Минприроды Ульяновской области и постановил, что предприятие должно прекратить сброс отходов своего производства в реку Сосновку и демонтировать трубы, по которым отходы подводились к реке. В конце августа, после отказа в рассмотрении апелляционной жалобы, решение вступило в законную силу, а 28 сентября был выдан исполнительный лист.

По словам Куринного, желая показать, что отходы предприятие больше не сбрасывает, «Гиппократ» теперь привозит и сливает в коллектор канализации «Водоканала» по семь-восемь цистерн в сутки якобы разбавленных и отфильтрованных отходов в качестве «технической воды». В реальности же это ничем не разбавленная барда, заявил депутат.

Алексей Куринный направил обращения в управление Росприроднадзора, природоохранному прокурору и прокурору Ульяновской области с просьбой провести проверки на фармзаводе. Депутат полагает, что губернатору Ульяновской области, вероятнее всего, недостоверно докладывают о деятельности фармзавода и отсутствии замечаний к нему.

В региональном Минприроды сообщили, что ситуация, связанная с Большим Черемшаном, находится в ведении Росприроднадзора, в связи с чем министерство уже направило туда документы «с просьбой ­отреагировать».

В прокуратуре Ульяновской области заметили, что вопросы, касающиеся деятельности «Гиппократа», относятся к природоохранной прокуратуре, «но если действительно судебные приставы до сих пор не приняли соответствующие меры, то прокуратура наделена полномочиями заставить их исполнить свои обязанности».