Росздравнадзор сообщил о создании центра сбора информации о ремонте медизделий

Росздравнадзор создал Центр компетенций, который будет собирать всю информацию о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий. Также он будет искать ремонтные базы и исполнителей.

Росздравнадзор объявил о создании Центра компетенций, который будет собирать всю информацию о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий, а также искать ремонтные базы и исполнителей. Об этом на открытии II Всероссийского форума «Обращение медицинских изделий Novamed-2022» заявила глава службы Алла Самойлова, слова которой передает РИА «Новости».

«Мы создали на сегодняшний день Центр компетенций, который будет собирать всю информацию по медицинским изделиям, которые подлежат ремонту, техническому обслуживанию», — сказала она.

По словам Самойловой, на сегодняшний день не во всех субъектах «очень трепетно» относятся к качественному проведению ремонтных работ медицинской техники.

В марте правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца 2022 года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позднее список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

В июле первый зам. министра Минпромторга Василий Осьмаков сообщал, что ведомство планирует разрешить вывозить медоборудование для ремонта. По его словам, в Минздраве готовят для этого регистрационные удостоверения. В октябре запрет на вывоз был продлен до конца 2023 года.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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