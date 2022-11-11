Вакцина GSK и Sanofi от COVID-19 спустя несколько лет разработки получила одобрение ЕС

Вакцина от COVID-19, разработанная GSK и Sanofi, получила первое одобрение в качестве бустера в Евросоюзе. Компании работали над препаратом в течение нескольких лет.

Sanofi заявила о том, что Еврокомиссия одобрила бустерную вакцину компании против COVID-19, которую она разработала вместе с британской GSK.

Вакцина VidPrevtyn Beta подходит для людей, которые уже прошли первичный курс вакцинации с помощью других одобренных в ЕС препаратов. По словам представителей Sanofi, препарат готов к отправке в европейские страны, соответствующие соглашения уже подписаны. В прошлом году компания заявила, что Европейский Союз и Великобритания заказали в общей сложности 75 млн доз вакцины.

Препарат основан на лабораторных вирусных белках от Sanofi и адъювантном ингредиенте от GSK, который усиливает иммунный ответ. Бустер предназначен против варианта коронавируса «Бета», который был впервые обнаружен в Южной Африке в середине 2020 года, а затем вытеснен во всем мире «Дельтой» и «Омикроном».

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что бустерная доза VidPrevtyn Beta должна быть не менее эффективной, чем мРНК-вакцина Pfizer первого поколения. Этой осенью в США одобрили бустеры Pfizer нового поколения, которые могут бороться с подвариантами «Омикрона» BA.4 и BA.5.

Работа Sanofi и GSK над вакциной началась несколько лет назад, но неоднократно откладывалась. Первое поколение препарата не смогло обеспечить достаточный уровень защиты у пожилых людей еще в 2020 году. Sanofi также планировала создать мРНК-вакцину против COVID-19, но отказалась от разработки в пользу совместного с GSK проекта.

Николай Соколов

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