Расходы федбюджета на здравоохранение в 2023 году могут увеличиться на 20 млрд рублей

Проект федбюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов внесен в Госдуму в конце сентября 2022 года. Всего по сегменту «Здравоохранение» изначально планировалось потратить 1,469 трлн рублей (1% от ВВП) – это на 215 млрд рублей больше, чем заложено в бюджете на текущий год. Из общей суммы 1,1 трлн рублей предлагалось направить на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения», а 309 млрд рублей – на профильный нацпроект.

Изначально Комитет по охране здоровья поддержал закон в первом чтении. По словам первого зампреда комитета Леонида Огуля, в части финансирования отрасли здравоохранения проект бюджета «оставил у депутатов хорошее впечатление». «Вопросы, которые оставались у народных избранников, отрабатывались ко второму чтению», – добавили в Госдуме.

Депутаты отмечали, что испытывают обеспокоенность по поводу сокращения ассигнований на строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) на 1,9 млрд рублей в 2023 году. Сейчас, по мнению депутатов, изначально заложенных в бюджет средств на строительство медучреждений любого профиля не хватит. Поэтому, согласно новым правкам, расходы на эти цели в 2023 году должны быть увеличены на 8,5 млрд рублей. Общий объем капитальных расходов на строительство медицинских объектов таким образом вырастет до 110,1 млрд рублей.

Часть бюджетных ассигнований может пойти на развитие инфраструктуры четырех новых регионов, которые были включены в состав России в начале октября 2022 года. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин 11 ноября сообщил, что только на территории Луганской и Донецкой народных республик до конца года планируется завершить восстановительные и ремонтные работы на 82 объектах здравоохранения.

Если новые поправки к проекту федерального бюджета будут утверждены, то в 2024 году расходы на здравоохранение могут составить 1,511 трлн рублей (на 17,9 млрд рублей больше, чем заложено в актуальном проекте бюджета), в 2025 году – 1,524 трлн рублей (на 14,3 млрд рублей больше).