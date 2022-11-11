С 2023 года Минздраву перейдут закупки онкопрепаратов объемом до 1,5 млрд рублей

Речь о таких препаратах, как винкристин, доксорубицин, даунорубицин​, идарубицин, ипилимумаб, карбоплатин, ниволумаб, пембролизумаб, пертузумаб, рамуцирумаб, темозоломид, эпирубицин и этопозид.

ФКУ будет закупать эти препараты для нужд Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. академика И.П. Павлова, НМИЦ гематологии, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ радиологии, НМИЦ им. В.А. Алмазова, Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, НМИЦ онкологии в Ростове-на-Дону, Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова, Российского научного центра рентгенорадиологии, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова и НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

По данным Headway Company, крупнейшим заказчиком в 2021 году стал Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова с суммой 372,7 млн рублей. Крупнейшими поставщиками стали «Фармстандарт», «Р-Фарм» и «Ирвин». Большего всего средств федеральные медцентры в прошлом году потратили на приобретение ниволумаба.

Всего в 2021 году 11 перечисленных федцентров с учетом их филиалов закупили онкопрепараты на 1,1 млрд рублей, в 2020 году – на 1,36 млрд рублей.

Приказ Минздрава предполагает, что федеральные медцентры могут направить заявки до 1 октября для закупок в 2022 году и не позднее четвертого квартала – для закупок в 2023 году. Пока ФКУ, по данным портала госзакупок, централизованных закупок препаратов для НМИЦ ФКУ не проводило.

В Минздраве в ответ на запрос Vademecum сообщили, что объем закупок препаратов и объем денежных средств на их приобретение будут определяться НМИЦ самостоятельно, исходя из годовой потребности каждого медучреждения на запланированное количество пациентов. Объемы оказания медпомощи формируются НМИЦ ежегодно. В ведомстве также отметили, что план-график закупок будет размещен в открытом доступе в ЕГИСЗ.

В настоящее время ФКУ Минздрава централизованно закупает препараты для пациентов с заболеваниями из госпрограммы «14 ВЗН», с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими заболеваниями, а также вакцины и зарегистрированные препараты для подопечных госфонда «Круг добра».

По «14 ВЗН» закупаются в том числе препараты для лечения онкогематологических заболеваний. Из федерального бюджета на 2022 год на них было затрачено 15,5 млрд рублей. Всего же, по подсчетам Аналитического центра Vademecum, в 2021 году госзакупки онкопрепаратов приблизились к 233,8 млрд рублей.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией просили выделить дополнительные 15 млрд рублей на закупку антиретровирусных препаратов на 2023–2025 годы, однако в Минфине этот шаг сочли нецелесообразным, несмотря на то что уже сейчас Минздрав расходует для закупки АРВ-препаратов средства, предназначенные на 2023 год. Аналогичная ситуация с закупкой препаратов по «14 ВЗН», поэтому в Госдуме в настоящее время обсуждается законопроект, согласно которому полномочия по лекарственному обеспечению детей с заболеваниями, входящими в перечень «14 ВЗН», будут переданы госфонду «Круг добра».

Фото: clinicademastologia.com

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