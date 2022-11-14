Мурашко: льготники в новых регионах обеспечены необходимыми лекарствами

Льготные категории граждан в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях обеспечены необходимыми бесплатными лекарствами, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, в некоторые территории он выезжал лично.

«В этом году произведена поставка лекарственных препаратов централизованно – как для стационаров, так и для льготных категорий. Я выезжал в ряд территорий и в том числе убедился, что пациенты с бронхиальной астмой, сахарным диабетом стали получать лекарственные препараты на амбулаторном этапе», – цитирует министра ТАСС.

Михаил Мурашко также сообщил, что в течение ближайшей недели в эти регионы поставят машины, которые оборудованы аппаратами для обследования пациентов. Они позволят быстро проводить медосмотры детей прямо в образовательных учреждениях.

Запас лекарственных препаратов в регионах России должен быть сформирован не менее чем на четыре месяца. Минздрав РФ дал соответствующее поручение.

gxpnews