Лаборатории для сдачи анализов попали в TOP30 самых выгодных франшиз 2022 года

В TOP30 самых выгодных франшиз 2022 года попали четыре лаборатории для сдачи анализов. Это «Хеликс», «Гемотест», CMD и «Инвитро». Рейтинг был составлен журналом Forbes.

Журнал Forbes составил рейтинг самых выгодных франшиз 2022 года. В списке из 30 позиций оказались четыре лаборатории для сдачи анализов, сообщается на сайте издания. Лабораторная служба «Хеликс» заняла 11-е место. По данным издания, она насчитывает свыше 600 центров, почти все они работают по франшизе. В зависимости от формата и города инвестиции в открытие точки составляют 1,25–2,8 млн руб. За январь — сентябрь 2022 года компания приросла на 119 лабораторий, открытых по франшизе.

Следом за ней на 12-м месте расположился «Гемотест». Сейчас у лаборатории 1,1 тыс. собственных и 750 партнерских отделений по всей стране. Средняя прибыль одной франчайзинговой точки выросла на 28% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Почти вдвое выросли инвестиции — с 1,5 млн до 2,9 млн руб.

Также в ТОР попала CMD (14-е место). Сеть насчитывает 270 лабораторий, преимущественно — по франшизе. Размер инвестиций в открытие одной точки зависит от выбранного формата: процедурный кабинет — от 300 тыс. руб., полноценная клиника — около 4,5 млн руб. Инвестиции окупаются в среднем за 10,5 месяца.

«Инвитро» расположилась на 18-м месте. Сеть начитывает 922 собственных и 931 франчайзинговую точку. Размер инвестиций составляет 3,7 млн руб. Средний срок окупаемости франшизы у «Инвитро» — 2—3 года.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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