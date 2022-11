Исследование показало частоту миокардита при повторной вакцинации мРНК вакцинами

Вакцина Moderna против COVID-19 в 2—3 раза чаще вызывает миокардит после введения второй дозы, чем препарат Pfizer. При этом риск миокардита от COVID-19 намного выше, чем от вакцины.

Вакцина Moderna против коронавируса в 2—3 раза чаще вызывала миокардит (воспаление сердечной мышцы) после второй дозы по сравнению с препаратом от Pfizer. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American College of Cardiology.

В исследовании рассматривались данные примерно трех миллионов человек, которые получили две дозы вакцины Pfizer или Moderna в канадской Британской Колумбии в период с января по сентябрь 2021 года.

Исследователи выявили 31 случай миокардита в течение 21 дня после введения второй дозы Moderna, в случае с Pfizer их количество составило 21. Расчеты показали, что число случаев миокардита составило 35,6 на миллион для вакцины Moderna и 12,6 на миллион для вакцины Pfizer. Чаще всего миокардит встречался у мужчин в возрасте до 40 лет, получивших вакцину Moderna.

Moderna признала, что после приема вакцины сохраняется «известный и редкий риск» побочного эффекта, пишет FiercePharma. Компания отмечает, что эти случаи «обычно легкие» и проходят после нескольких дней «лечения и отдыха». «Риск миокардита после заражения COVID-19 намного выше, чем после вакцинации против COVID-19», — сказал представитель компании.

«Регуляторные органы всего мира заявляли, что преимущества мРНК-вакцины против COVID-19 значительно перевешивают риск для всех возрастных групп», — добавил он.

Moderna прогнозирует, что в этом году препарат принесет компании 18—19 млрд долл. Более ранний прогноз составлял 21 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik