«Герофарм» планирует запуск нового цеха по производству вакцин

Российская фармацевтическая компания «Герофарм» реализует проект по строительству на своем заводе в Оболенске (Московская область) цеха для производства вакцин. Он может заработать на полную мощность летом 2023 года, заявил гендиректор компании Петр Родионов.

Кроме того, «Герофарм» работает над расширением географии поставок инсулинов. По словам Родионова, в частности, ведутся переговоры со странами Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Объем производства готовых лекарственных форм инсулинов «Герофарма» за три квартала 2022 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Объем выпуска в следующем году будет зависеть от уровня спроса.

Руководитель компании сообщил, что сейчас существуют некоторые трудности. Прекращен или затруднен ввоз в РФ ряда компонентов для производства препаратов, возросла их стоимость, усложнилась логистика, удлинились сроки поставок. Для решения этой проблемы нужно либо перейти на компоненты из дружественных стран, либо начать их производить в России.

Родионов рассказал и о проблеме с упаковочными материалами. С российского рынка ушли практически все традиционные поставщики упаковки. Компания переориентируется на поставщиков из Индии, Китая и России. «Герофарм» также намерен к концу 2023 года переориентироваться на российских поставщиков шприц-ручек для введения инсулина.

gxpnews