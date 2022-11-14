В РФ создан аналог «медицинского шкафа» для производства радиофармпрепаратов

НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России совместно с российской компанией «Медкар» создали российский аналог модуля («медицинский шкаф») для производства радиофармпрепаратов (применяются для радионуклидной диагностики и лечения различных заболеваний с использованием методов ядерной медицины). Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ.

Как говорится в сообщении, российский аналог превосходит немецкие и итальянские модули по всем ключевым параметрам:

Производственный модуль работает на отечественном ПО.

На одном модуле можно производить несколько наименований радиофармацевтических препаратов.

Российская разработка легче и удобнее в эксплуатации.

Директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии, академик РАН Борис Иванович Долгушин: «Мы с коллегами учли все недостатки и просчеты, которые существуют у иностранных машин. И задались целью упростить процесс, уйти от кассет и заменить все иностранные расходные материалы на отечественные. При использовании нашего варианта прибора удается экономить около €50 000 в год, которые могут быть потрачены на закупку лекарственных препаратов и других расходных материалов, необходимых для оказания качественной онкологической помощи. Цикл эксплуатации прибора – 10 лет, в результате мы экономим €5 млн в год. Помимо самого „медицинского шкафа”, мы создали собственную программу для работы с ним. Мы работаем уже около года, прибор зарекомендовал себя с хорошей стороны! К тому же мы обезопасили себя от ненадежности иностранных поставок.

Еще одна из наших целей при создании прибора – уход от однозадачности, которой грешат иностранные аппараты. В нашем приборе можно производить практически все радиофармпрепараты, надо лишь дать задание производителю – и он формирует нужные параметры для создания и циклотронных, и генераторных, и других видов радиофармпрепаратов. В нашем комплексе мы изготавливаем препараты для диагностики, но этим функционал „шкафа” не ограничивается. Еще одно преимущество нашей разработки – иностранные машины идут конкретных размеров, и нам приходилось ломать стены, чтобы их занести. Наш аппарат можно монтировать на месте».

gxpnews