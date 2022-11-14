Biocad получил одобрение Минздрава Беларуси на проведение КИ препарата для лечения болезни Бехтерева

Биотехнологическая компания Biocad получила одобрение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на проведение клинических исследований (КИ) оригинального препарата для терапии пациентов с аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева). Исследования будут реализованы на базе специализированных центров в Минске и Бресте, сообщили в пресс-службе компании.
Главная цель исследований – оценка эффективности двух доз препарата BCD-180. Клиническое исследование второй фазы проходит в соответствии с принятыми российскими и международными стандартами, подчеркнули в Biocad.
«Наша компания прилагает максимум усилий, чтобы новые высокоэффективные препараты стали еще доступнее для пациентов. География клинических исследований Biocad постоянно расширяется, как на территории России, так и за ее пределами, открывая для пациентов возможность получить ранний доступ к современной инновационной терапии. Мы не только добавили к реализации исследования центры в четырех городах на территории России, но и открываем исследование в двух городах Республики Беларусь», – заявила вице-президент по клинической разработке и исследованиям Biocad Юлия Линькова.
Помимо открытия КИ в РБ, компания увеличивает число исследовательских центров в России, продолжая активный набор участников клинического исследования. В октябре к российским городам, где пройдут испытания, присоединились Калининград, Уфа, Барнаул, Ярославль. Кроме того, вторая фаза испытаний BCD-180 уже реализуется в специализированных исследовательских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ульяновске, Иркутске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Саратове, а также в Кемерово и Волгограде, Нальчике, Архангельске и других городах РФ. Планируется, что набор пациентов завершится до конца текущего года.
Вопросы об участии в клиническом исследовании можно задать по телефону горячей линии 8 (800) 511-00-37 и на сайте ct.biocad.ru.
BCD-180 – инновационный лекарственный препарат (first-in-class) с уникальным, не имеющим аналогов механизмом действия для лечения аксиального спондилоартрита, разработанный биотехнологической компанией Biocad при участии доктора биологических наук, академика РАН, ректора РНИМУ им. Н. И. Пирогова Сергея Лукьянова.
BCD-180 уже изучен в рамках полного спектра физико-химических и доклинических исследований in vitro и in vivo, а также в рамках первой фазы клинических исследований. Ожидается, что выбранные дозы и частота применения препарата обеспечат необходимый уровень деплеции ключевых лимфоцитов, что позволит снизить активность заболевания и привести к его ремиссии. Кроме того, предполагается, что узконаправленное действие препарата позволит уменьшить частоту и выраженность побочных действий, не вызывая глубокой иммуносупрессии в организме человека.
Компания Biocad создала информационную платформу КИ, стало известно ранее.