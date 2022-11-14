Экс-замглавы Минздрава Дагестана стал фигурантом дела о нарушениях при поставке аппаратов ИВЛ

О возбуждении уголовного дела сообщил РЕН ТВ. Как сообщают источники телеканала, Мазай Рамазанов не позднее марта 2020 года нарушил условия госконтракта. В частности, вместо запрошенных Минздравом характеристик продукции он, исходя из личной заинтересованности, подписал контракт на другой модельный ряд аппаратов. В результате устройства не были должным образом введены в эксплуатацию.

Следствие оценило нанесенный бюджету региона ущерб не менее чем в 24 млн рублей. Мера пресечения для бывшего замглавы Минздрава региона не избиралась.

Как следует из ЕИС в сфере закупок, в первой половине 2020 года Минздрав Республики Дагестан заключил четыре контракта на поставку аппаратов ИВЛ на 54,1 млн рублей, 23,65 млн рублей, 36 млн рублей и 24 млн рублей. Только один из них – на общую сумму 24 млн рублей – заключен в марте 2020 года.

Поставщиком восьми аппаратов Stephan Alia по 3 млн рублей каждый выступил ИП Александр Иванов, зарегистрированный в Московской области. Срок поставки аппаратов составил пять календарных дней. Акт о приемке товара подписал замглавы Минздрава Мазай Рамазанов.

В конце января 2022 года распоряжением врио премьер-министра Дагестана Мазай Рамазанов освобожден от занимаемой должности «по собственному желанию».