Прокуратура запросила 15 лет тюрьмы для основательницы Theranos Элизабет Холмс

«Учитывая масштабы мошенничества, совершенного Холмс, приговор к 180 месяцам тюремного заключения отразит серьезность преступлений и будет справедливым наказанием, а также станет предупреждением для Холмс и других», – пояснили в прокуратуре США.

Адвокаты Элизабет Холмс за несколько часов до решения надзорного органа заявили, что для предотвращения будущих правонарушений тюремное заключение не требуется. Также они назвали подзащитную «необычным человеком, который может многое дать», а не роботизированной, бесчувственной «карикатурой», которую видят публика и СМИ.

В январе 2022 года суд присяжных признал Элизабет Холмс виновной по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Каждый пункт, согласно американскому законодательству, мог повлечь за собой максимальный 20-летний тюремный срок.

Сама Холмс не признала себя виновной. Основательница Theranos заявила, что не врала инвесторам, когда утверждала, что благодаря технологии стартапа можно проводить множество анализов по одной капле крови из пальца. Она заметила, что за качество тестов были ответственны руководители лабораторий.

Элизабет Холмс основала стартап Theranos в 2004 году, после ухода со второго курса Стэнфордского университета, где проходила обучение по специальности «химическое машиностроение». Работать с клиентами компания начала в конце 2013 года, после того как крупнейшая в США аптечная сеть Walgreens разместила в своих точках велнес‑центры Theranos. Стартап считали достаточно перспективным, а капитализацию в 2015 году оценивали в $9 млрд. Компания имела 42 точки для забора крови в велнес-центрах города Финикса (штат Аризона), две – в Калифорнии и одну – в Пенсильвании.

После череды скандалов с инвесторами в апреле 2016 года расследование в отношении Theranos начала Федеральная прокуратура США. Ведомство планировало выяснить, вводила ли компания в заблуждение государственные органы США и своих инвесторов. Тогда же проверку организовала и комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В мае 2018 года Холмс обвинили в «массовом обмане инвесторов». Комиссия выяснила, что Элизабет Холмс совместно с бывшим генеральным директором Theranos Санни Балвани привлекли от инвесторов более $700 млн, но в течение многих лет обманывали их и вводили в заблуждение относительно финансовых показателей и достижений компании. В июне 2018 года правоохранители предъявили Холмс и Балвани 11 обвинений в мошенничестве. Суд над предпринимателями неоднократно переносили. В итоге процесс стартовал 31 августа 2021 года.

В ноябре 2021 года владелец компании PFM Health Sciences Риан Гроссман дал показания по делу Элизабет Холмс. Бизнесмен рассказал, что был впечатлен работой Theranos с военными и решил инвестировать в компанию $96 млн. Показания Гроссмана стали еще одним подтверждением мошенничества Холмс. По словам Гроссмана, Холмс и Балвани уверяли, что их устройства представляют собой полноценные лаборатории, уменьшенные до размера коробки. В ходе встреч ни Холмс, ни Балвани не упомянули, что технология Theranos использовалась только для нескольких тестов, а остальные проводились на стороннем оборудовании, купленном у других производителей, например, у Siemens.

В сентябре 2022 года адвокаты Холмс направили сразу несколько ходатайств в суд в попытке назначить новое судебное разбирательство. Защитники заявили, что обвинения с предпринимательницы были бы сняты, если бы суд над Балвани начался раньше, чем над Холмс.

На сайте Vademecum выходили перевод и расшифровка серии подкастов, опубликованных ABC News по итогам журналистского расследования дела Элизабет Холмс и Theranos.