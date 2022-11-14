Михаил Мурашко на встрече министров G20: наша задача – укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие в заседании Совета министров финансов и здравоохранения стран «Большой двадцатки», которая проходит в эти дни на о. Бали (Индонезия). Во встрече также поучаствовал министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе выступлений участники заседания приветствовали создание глобального фонда реагирования на пандемии на площадке Всемирного банка.

Михаил Мурашко отметил, что Россия поддерживает предложение «Большой двадцатки» о продлении мандата рабочей целевой группы по вопросам повышения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. В качестве одной из основных задач рабочей группы министр назвал укрепление сотрудничества «Большой двадцатки» с международными партнерами по вопросам повышения готовности и реагирования на антропонозные инфекции и обмен лучшими национальными практиками.

Михаил Мурашко отметил, что, хотя пандемия продолжается, Российская Федерация не только с достоинством справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира, тем самым сделав существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции легла тяжелым бременем на благосостояние всех государств и стала тяжелым испытанием для рядовых граждан. В этой связи важной задачей является укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения в целях своевременного ответа на опасные зоонозные инфекции с потенциалом пандемии. Такая архитектура здравоохранения должна строиться на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон. Видим ВОЗ в качестве координатора международных усилий в области здравоохранения. В то же время отмечаем, что попытки сделать глобальную архитектуру здравоохранения одноцентричной в интересах только небольшой группы государств приведут лишь к усилению неравенства в получении надлежащей медицинской помощи и ухудшению положения экономически более слабых государств», – сказал Мурашко.

Кроме того, Михаил Мурашко отметил, что наблюдаются неблагоприятные тенденции к политизации работы профильных Советов «Большой двадцатки», в частности Совета министров здравоохранения, что является недопустимым и нивелирует достигаемые договоренности. «При сохранении тенденции преобладания политических вопросов над отраслевыми мы рискуем не достичь поставленных задач – укрепления глобальной архитектуры здравоохранения и достижения наивысшего уровня здоровья населения мира», – заявил министр.

gxpnews