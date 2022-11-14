BioNTech планирует создать в Сингапуре завод по производству мРНК-вакцин

BioNTech, немецкая биотехнологическая компания, разработавшая широко используемую вакцину против COVID-19 совместно с Pfizer, приобрела производственное предприятие в Сингапуре, первое в Азии, сообщила компания в понедельник, 14 ноября, пишет Reuters.

Предприятие, купленное у подразделения Novartis, станет первым предприятием BioNTech по производству рибонуклеиновой кислоты, или мРНК, в Сингапуре и будет поддерживать производство вакцин для Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в заявлении компании, не раскрывающей финансовых деталей.

BioNTech заявила, что завод, который также станет выполнять функции региональной штаб-квартиры, первоначально будет использоваться для производства ряда продуктов-кандидатов на основе мРНК, а также разрешенных вакцин и терапевтических средств, которые могут включать вакцину против COVID-19.

Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге расширить производство до других классов лекарств, таких как клеточная терапия, подчеркнули в BioNTech, которая также планирует создать исследовательские и производственные центры в Австралии.

Ожидается, что сингапурский завод будет полностью введен в эксплуатацию к 2023 году и создаст более 100 рабочих мест к 2024 году.

Руководитель BioNTech ранее заявил о том, что еще слишком рано предсказывать одобрение вакцины в Китае.

gxpnews