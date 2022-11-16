Голикова поручила Росздравнадзору доложить о продажах препаратов для прерывания беременности

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова дала поручение Росздравнадзору представить информацию о том, сколько упаковок лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности было продано в аптеках в 2021 году и с начала 2022 года.

Об этом говорится в протоколе поручений Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ.

«Росздравнадзору <…> представить данные об объемах продаж (упаковок) лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности в розничных аптечных сетях за 2021 год и истекший период 2022 года в разрезе МНН лекарственных препаратов (в том числе с использованием возможностей системы Центра развития перспективных технологий „Честный знак”)», – цитирует документ ТАСС.

Срок исполнения поручения – 1 декабря текущего года. Затем необходимо ежемесячно предоставлять такие данные.

gxpnews