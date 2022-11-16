Ionis и Metagenomi заключили одну из крупнейших в квартале сделок

Ionis и стартап Metagenomi заключили соглашение по разработке генных терапий. Сумма сделки оценивается в 3 млрд долл. — одна из самых крупных в квартале.

Ionis и стартап, занимающийся редактированием генов, Metagenomi заключили сделку, общая стоимость которой составит 3 млрд долл., сообщает FierceBiotech.

Ionis заплатит Metagenomi 80 млн долл. авансом. Остальные выплаты будут зависеть от дальнейших успехов сотрудничества. Компании будут работать над созданием четырех лекарств для четырех генетических целей. Ionis может добавить к сделке еще четыре цели, если первые препараты будут удачными. Все эти лекарства будут относиться к категории in vivo, что означает, что они будут редактировать гены внутри тела.

Общий объем сделки превышает суммы, которые тратят на разработку крупные фармкомпании, пишет FierceBiotech. Для сравнения: в августе Bristol-Myers Squibb заключила сделку с GentiBio на сумму в 1,9 млрд долл.

Для Ionis это соглашение будет первым опытом разработки генных терапий. Ранее компания создавала препараты, нацеленные на РНК, известные как антисмысловые олигонуклеотиды. Ionis использовал этот подход для разработки нескольких лекарств, среди которых средство для лечения спинальной мышечной атрофии «Спинраза», которое теперь продает компания Biogen.

Тем не менее, «антисмысловые» препараты ограничены количеством терапевтических мишеней и должны приниматься постоянно, чтобы сохранять эффективность. В некоторых случаях у них также возникают проблемы с эффективностью или безопасностью.

Разработка лекарств для редактирования ДНК станет «следующим логическим шагом» для компании, заявил генеральный директор Ionis Бретт Мониа.

Фото: ru.123rf.com



Николай Соколов

pharmvestnik