Компания Харитонина получила 49% ООО «Здесь Аптека»

Компания, владеющая АО «Фармстандарт», приобрела 49% компании ООО «Здесь Аптека». Аптечная сеть активно развивает как офлайн, так и онлайн-направления.

Компания Виктора Харитонина МКООО «Огмент инвестментс лимитед» приобрело 49% ООО «Здесь Аптека». Информация об этом размещена в СПАРК, обнаружил «ФВ». Изменения во владении компанией произошли 10 ноября 2022 года. Еще 28,5% и 22,5% принадлежат Дмитрию Соколу и Олегу Богомолову.

Основной вид деятельности ООО «Здесь Аптека» — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, лицензий на розничную торговлю лекарствами у него нет.

В России есть одноименная сеть, под брендом которой, по данным AlphaRM, работает 601 аптека и которая входит в партнерство «Ирис». Как рассказал в интервью «Аптекарю» Дмитрий Сокол, также являющийся соучредителем «Ириса», «Здесь Аптека» и еще один бренд «Твой доктор» (98 точек) работают по франшизе.

Руслан Мавлиханов

Елена Калиновская

pharmvestnik