BioNTech купила сингапурский завод Novartis

BioNTech расширяет свое присутствие в Азии. Немецкая компания купила завод Novartis в Сингапуре, на нем планируется производить мРНК-продукты.

BioNTech приобрела производственную площадку у Novartis в Сингапуре, пишет FiercePharma. Финансовые подробности сделки не раскрываются. Немецкая компания впервые обнародовала свой план по расширению своего присутствия в Азии в прошлом году и заручилась поддержкой Совета экономического развития Сингапура.

Завод станет первым предприятием в Сингапуре, предназначенным для производства мРНК-продуктов. Оно будет производить вакцины и терапевтические средства для лечения инфекционных заболеваний на ранних стадиях. Также там будут производиться новые вакцины от COVID-19 и онкологические препараты, если их одобрят регулирующие органы.

Завод будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2023 года и сможет производить несколько сотен миллионов доз вакцин на основе технологии мРНК в год. Компания планирует нанять к 2024 году более 100 человек. Он также будет использоваться как штаб-квартира компании.

Сингапур набирает популярность у биофармацевтической отрасли, пишет FiercePharma. До пандемии GSK была единственной компанией, владеющей заводом по производству вакцин в стране. Но в апреле Sanofi начала строительство вакцинной фабрики стоимостью 434 млн долл., что должно расширить ее присутствие в Сингапуре.

BioNTech покупает не первый завод Novartis. В сентябре 2020 года, во время разработки вакцины от COVID-19, компания купила предприятие Novartis в немецком Марбурге.

Фото: marcuskraussphotography/123RF.COM

Николай Соколов

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