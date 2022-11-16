РБК: осенью в России вырос спрос на препараты инсулина

Осенью в российских аптеках снова вырос спрос на препараты инсулина, сообщает РБК. Аналитики маркетингового агентства DSM Group выяснили, что продажи этих сахароснижающих препаратов в сентябре составили 97,7 тысячи упаковок (в ценовом выражении – 147,7 млн рублей), что на 15% больше, чем месяцем ранее, в упаковках и на 18% – в денежном выражении.

Представители «Мегаптеки» (агрегатор объединяет 25 тысяч пунктов в 78 российских регионах) отметили, что продажи всех инсулинов в упаковках выросли год к году почти в 2,5 раза в сентябре-октябре, а в январе – октябре – в семь раз.

Наибольший спрос отмечен на аналоговые, самые дорогие инсулины: «НовоРапид» (рост в 17 раз) и «Тресибу» компании Novo Nordisk (в 11 раз). Представитель единого оператора маркировки «Честный знак» отметил, что за три квартала 2022 года продажи инсулинов выросли на 55% к тому же периоду 2021 года, до 7,6 млн упаковок. Он полагает, что запасов инсулина в России хватит еще на девять месяцев и дефицита препарата не ожидается.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что рост продаж может говорить о проблемах с выдачей по льготным рецептам из-за срыва контрактов по государственным тендерам. По его словам, проблемы могут быть вызваны низкими начальными максимальными ценами контракта, которые формируются с учетом прошлогодних торгов и предельных зарегистрированных цен на дженерики.

gxpnews