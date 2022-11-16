Минздрав Канады заявил о дефиците детских болеутоляющих и жаропонижающих

В Канаде возник дефицит детских болеутоляющих и жаропонижающих. С ним планируется справиться в течение нескольких недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

«Мы разделяем беспокойство родителей и тех, кто оказывает помощь, в связи с невозможностью найти ацетаминофен и ибупрофен для младенцев и детей. Эти продукты необходимы для снижения жара и боли. Мы обеспечили иностранные поставки детского ацетаминофена, который будет доступен в розничной продаже и местных аптеках в ближайшие недели», – гласит заявление канадского Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, недавно в исключительном порядке был одобрен импорт ибупрофена и ацетаминофена для младенцев и детей для поставки медикаментов в больницы Канады.

В Минздраве страны рекомендовали канадцам закупать только те лекарства, которые им нужны, чтобы другие родители и оказывающие помощь лица могли купить нужные препараты.

gxpnews