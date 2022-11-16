ФАС согласовала цены на отечественные дженерики от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации согласовала цены на отечественные дженерики от COVID-19 в рамках МНН нирматрелвир + ритонавир. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Цены за упаковку «Миробивира» производства АО «Фармасинтез» и «Скайвиры» производства ОАО «Биохимик», предназначенную на курс лечения, согласованы на уровне 4950 рублей. После включения в перечень ЖНВЛП цена реализации «Скайвиры» снизилась на 57%, говорится в сообщении.

«Согласование цен на эти препараты повысит их доступность для населения Российской Федерации. Кроме того, в медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – подчеркнули в ведомстве.

Отечественные дженерики в рамках МНН нирматрелвир + ритонавир впервые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 года № 2927-р, отметили в ФАС РФ.

Федеральная антимонопольная служба России ранее согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину «Пнемотекс».

gxpnews