Японская компания Daiichi Sankyo: мРНК-вакцина от COVID-19 успешно прошла повторные испытания

Японская компания Daiichi Sankyo заявила, что ее вакцина против коронавируса на основе мРНК достигла своей первичной конечной точки в ходе испытаний препарата в качестве бустерной дозы. Об этом пишет Reuters.

Компания сообщила, что в исследовании с участием около 5000 взрослых японцев у тех, кто получил вакцину, известную как DS-5670, выработался уровень антител, нейтрализующих COVID-19, который был таким же или лучше, чем у людей, которым были сделаны прививки другими мРНК-вакцинами.

Основываясь на результатах, Daiichi Sankyo подаст в регулирующие органы заявку на новый препарат в январе 2023 года.

«Одобрение даст Японии отечественный источник мРНК-вакцин, которые на сегодняшний день составляют основную часть вакцин от COVID-19. Япония полагалась на импорт вакцин, разработанных американскими производителями лекарств Pfizer и Moderna», – отмечает издание.

gxpnews