На саммите G20 Россия предложила отказаться от монополизации фармрынков

На полях саммита G20 российская делегация внесла предложение об отказе от монополизации фармацевтических рынков, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите «Большой двадцатки».

«Еще одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков», – цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД сказал о широкой географии поставок отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V» в те страны, которые в ней нуждались во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Российская вакцина „Спутник V” была первой разработанной вакциной, и, несмотря на то что ее регистрация и по линии Всемирной организации здравоохранения, и по линии Еврокомиссии искусственно тормозилась, доказала свою эффективность более 95% и успешно поставлялась в 70 государств», – отметил Лавров.

gxpnews