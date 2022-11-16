Росздравнадзор проверит аптеки Москвы и МО из-за завышения цен на семаглутид

Предельная зарегистрированная цена за упаковку препарата составляет 5,8 тысячи рублей, следовательно, максимальная стоимость в рознице не должна превышать 7,7 тысячи рублей с учетом НДС. Однако, согласно данным сервиса AptekaMos.Ru, в 30 аптеках Москвы и МО препарат продается по цене в два-три раза выше предельной зарегистрированной. Например, в аптеках «Еврофарм» и «ЛекарьФарм» цена на Оземпик составляет 6 тысяч рублей, а в «Медздраве» – 23,52 тысячи рублей.

В конце октября – начале ноября Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и МО в связи с публикацией в СМИ сообщений о незаконной реализации дорогостоящих препаратов через интернет провел внеплановую проверку аптеки «Еврофарм» и выявил продажу льготных лекарств, выданных медорганизациями в других регионах. Оземпика среди них не было.

На складах аптек «Столички», «Нео-Фарм» и «Аптека A.v.e», которые числятся в системе маркировки «Честный знак», препарата нет. Директор по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николай Беспалов считает, что одновременное завышение цены на Оземпик и его отсутствие в аптеках, указанных в приложении «Честного знака», свидетельствуют о наличии нелегальной схемы попадания препарата на рынок: не исключена как перекупка в «белой рознице» по низкой цене, так и у пациентов, получивших его по льготным рецептам.

По мнению гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка, Оземпик мог попасть на черный рынок и иным путем, вполне может быть, что лекарство выписывалось без ведома пациента, льготный рецепт отоваривался в аптеке, а сам препарат повторно поступал в розницу. Однако в таком случае участников этой схемы будет сложно привлечь к уголовной ответственности, а аптекам грозит лишь административное наказание, добавил Шуляк.

По данным Headway Company, объем закупок Оземпика за январь – октябрь 2022 года вырос до 594,2 млн рублей, тогда как за весь 2021 год он составил 85,6 млн рублей. Кроме того, согласно информации DSM Group, розничные продажи препарата выросли на 208,8% год к году, составив 1,9 млрд рублей.

В 2021 году в США Оземпик зарегистрировали по показанию «коррекция массы тела у взрослых и подростков с ожирением или с избыточной массой тела при наличии сопутствующих заболеваний». В России данное показание к применению препарата отсутствует, однако по нему зарегистрирован другой препарат Novo Nordisk – Саксенда (лираглутид). Спрос на это лекарство за девять месяцев 2022 года вырос в РФ в 3,6 раза. В конце октября Novo Nordisk приняла решение досрочно прекратить программу «Победим вместе», предусматривавшую скидки на приобретение препарата Саксенда.