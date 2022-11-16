ФАС согласовала предельные цены на отечественные дженерики препарата Paxlovid от COVID-19

В конце апреля 2022 года компания «Промомед Рус» получила регудостоверение на аналог перорального препарата нирматрелвир и ритонавир. Компания продает его под ТН Скайвира. В мае Минздрав зарегистрировал препарат с аналогичным МНН компании «Фармасинтез» (Миробивир).

После включения в перечень ЖНВЛП нирматрелвира+ритонавира цена реализации Скайвиры снизилась на 57%.

Нирматрелвир с ритонавиром наряду с молнупиравиром (оригинальный препарат – Лагеврио от американской MSD) в декабре 2021 года вошел во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в качестве этиотропного лечения.

В августе 2022 года Минздрав выпустил обновленную версию методрекомендаций, где впервые перечислил нирматрелвир с ритонавиром среди средств, разрешенных к применению при терапии COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре. Первым в эти протоколы методрекомендаций в феврале попал молнупиравир (в России зарегистрировано шесть аналогов Лагеврио, в том числе Ковипир от «Фармасинтеза» и Эсперавир от «Промомеда»).

Нирматрелвир с ритонавиром – оригинальная разработка Pfizer, вышедшая на американский рынок в конце 2021 года и одобренная Всемирной организацией здравоохранения как средство для лечения COVID-19 в легкой и средней форме у пациентов с высоким риском госпитализации.