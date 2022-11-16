Банк «Санкт-Петербург» подал иск о банкротстве завода группы «Биотэк»

Иск банка «Санкт-Петербург» о банкротстве «Марбиофарм» пока не принят к производству. Банк 3 ноября также подал иск о вступлении в дело о банкротстве «Биотэк» в Арбитражный суд Москвы, он оставлен без движения до 9 декабря.

Сумма долга предприятий перед банком неизвестна, стороны не ответили на запрос Vademecum. По данным СПАРК-Интерфакс, в залоге у банка «Санкт-Петербург» находится оборудование завода в Йошкар-Оле, принадлежащего «Марбиофарм».

На заводе производилось более 80 наименований препаратов в форме таблеток, драже, порошков, капсул, растворов, сиропов, вплоть до субстанций. Среди них – линейка препаратов против гриппа ГриппоФлю, витамины, БАДы. Работает ли завод сейчас, неизвестно.

Банк «Санкт-Петербург» сообщал о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Биотэк» в октябре – вместе с компаниями «Эллара» и «Гротекс» (управляет фармзаводом Solopharm в Санкт-Петербурге). Первым банкротный иск в итоге подала «Эллара». Ранее «Эллара» взыскала с «Биотэк» через суд 14,2 млн рублей.

Всего в 2022 году «Биотэк» получил иски от кредиторов в общей сложности на 1,1 млрд рублей. Эта сумма в шесть раз больше, чем за предыдущие четыре года. Больше всего с «Биотэк» взыскали «Джонсон & Джонсон» и «Промомед» – совокупно 812,7 млн рублей. Выручка «Биотэк» в 2021 году сократилась в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом – до 13,2 млрд рублей.

Сумма исков, поданных в 2022 году к «Марбиофарм», гораздо скромнее – по подсчетам Vademecum, почти 48 млн рублей. Выручка «Марбиофарм» в 2021 году снизилась на 17% к предыдущему году – до 1 млрд рублей, чистая прибыль приблизилась к 46 млн рублей.

Ситуация в группе «Биотэк» начала ухудшаться после ареста Бориса Шпигеля, его жены Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в марте 2021 года. Все трое задержаны по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в целях отдачи предпочтений компании «Биотэк» при заключении госконтрактов в регионе. Все обвиняемые с марта 2021 года содержатся в СИЗО «Матросская тишина». В конце октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело по существу будет рассматриваться в Измайловском районном суде Москвы.