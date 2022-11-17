Ирбитскому химфармзаводу доначислили более 500 млн рублей налогов

Ирбитский химфармзавод (ИХФЗ) подал иск к налоговой в Арбитражный суд Свердловской области в октябре, 14 ноября иск принят к производству.

Требование налоговой возникло в мае 2022 года, следует из документов суда. МИФНС №13 по региону взыскивает налог на прибыль организаций с пенями на 233,3 млн рублей и налог на прибыль с доходов иностранных организаций с пенями на 272,8 млн рублей, а также налог на доходы физлиц на 33,7 тысячи рублей.

Как завод обосновывает требование признать задолженность безнадежной к взысканию, в документах суда пока не отражено, как и аргументов налоговой. Получить комментарий в ИХФЗ 16 ноября не удалось. По Налоговому кодексу, задолженность налоговая признает безнадежной к взысканию в случае ликвидации должника, из-за истечения срока взыскания (должно быть подтверждено судом) и в других случаях.

По данным на конец второго квартала 2022 года, ИХФЗ на 66,02% принадлежит фармкомпании «Авексима». Завод в Свердловской области – одна из производственных площадок «Авексимы» наряду с «Авексима-Сибирь» в Кемеровской области и «Иммофармой» в Москве. Другие акционеры ИХФЗ – ООО «Актай-М» (ему принадлежит 19,97%) и Сергей Катцин (8%). Среди производимых ИХФЗ препаратов – ацикловир, дротаверин, метамизол натрия. «Авексима» производит на площадке в Ирбите амброксол, азитромицин, розувастатин и другие препараты.

Выручка ИХФЗ за 2021 год превысила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль – почти 285 млн рублей.

В 2018 году «Герофарму» в апелляционной инстанции удалось оспорить доначисление налога на прибыль на 187 млн рублей. Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Санкт-Петербургу считала, что «Герофарм» оплачивал услуги по подготовке сырья для производства препаратов Кортексин и Ретиналамин через подконтрольную компанию-«пустышку».