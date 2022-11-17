Ветеринары сообщили о дефиците импортных вакцин для домашних животных

В ветеринарных ассоциациях заявили о дефиците импортных вакцин для кошек и собак. Российские аналоги не признаны за рубежом, поэтому у владельцев питомцев могут возникнуть трудности с их вывозом за рубеж. В Россельхознадзоре же не фиксируют случаев запрета на вывоз питомцев, вакцинированных отечественными препаратами.

Ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев. Так, практически закончились препараты для кошек, сообщил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин. Дефицит иммунобиологических препаратов для кошек и собак также подтверждает и исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков.

Наиболее критичная ситуация сложилась с вакцинами двух крупнейших производителей – MSD Animal Health («Нобивак», «Трикат», «Рабиес») и Boehringer Ingelheim («Эурикан», «Пуревакс»), рассказала генеральный директор ветеринарной сети «Ветюнион» Ольга Овсянникова.

Как пояснил изданию владелец ветеринарной клиники, после окончания пандемии COVID-19 и снятия ограничений на поездки такие вакцины стали востребованными во многих странах. Из-за высокого спроса за рубежом поставки таких препаратов в Россию осуществлялись по остаточному принципу. Импорт вакцин для кошек и собак за девять месяцев этого года снизился на 26% (до 5,3 млн доз) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорят данные аналитической компании RNC Pharma.

По словам Жаворонкова, дефицит иммунобиологических препаратов связан также с увеличением числа домашних питомцев в России. В меньшей степени на это влияют логистические сбои и ажиотажный спрос весной. Еще один фактор – это ужесточение законодательства. В частности, вступившие в силу требования закона «О биологической безопасности» о депонировании (передаче на хранение) штаммов патогенов, используемых при выпуске ветпрепаратов. В начале сентября от Россельхознадзора зарубежным производителям и импортерам стали поступать письма с предупреждением о временном ограничении импорта с 1 ноября, если они не предоставят справки о депонировании штаммов. На фоне этого дистрибьюторы стали увеличивать цены на препараты и отпускать их в небольших количествах.

У зарубежных вакцин для домашних животных есть российские аналоги, но их не признают за рубежом, заявил изданию Ткачев-Кузьмин. Кроме того, объем их выпуска пока не позволяет удовлетворить спрос.

В Россельхознадзоре отметили, что сейчас не идет речи о приостановке импорта вакцин из-за рубежа. Также в службе не фиксируют случаев запрета на вывоз животных, вакцинированных отечественными препаратами от бешенства. Запросы «Ведомостей» в компании-дистрибьюторы «Глобал вет», «Яр вет», «Ветпродакс» и в российские офисы Boehringer Ingelheim и Zoetis остались без ответа. Представители MSD Animal Health и Elanco рекомендовали адресовать вопросы в АВФАРМ.

В июле ветеринары и представители отраслевых объединений сообщали, что в ветклиниках стали заканчиваться иностранные анестетики, которые чаще всего используются для проведения операций, вакцины, препараты для ингаляционного наркоза домашних животных. Также дефицит наблюдался на некоторые медизделия и расходники.

Фото: tonodiaz/ru.freepik.com

Артем Косенок

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