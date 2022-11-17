В ряде регионов возник дефицит препарата Эвиплера от ВИЧ-инфекции

Первым на сообщение «Пациентского контроля» о дефиците препарата Эвиплера в нескольких регионах обратило внимание издание «Коммерсантъ».

С начала года на сайт Pereboi.ru поступили сообщения из 12 регионов о нехватке Эвиплеры. По информации от пациентов и активистов, наиболее сложная ситуация сложилась в Тверской области, а также в республиках Коми и Крым. По данным «Пациентского контроля», некоторым пациентам уже изменили схему лечения, объяснив это тем, что препарат закончился и его поставок в ближайшее время не ожидается, а кому-то выдают препарат на один месяц и сообщают, что в следующий раз, скорее всего, придется менять терапию полностью.

Некоторые врачи, не желая вдаваться в подробности, объясняют перебои с Эвиплерой санкциями, пугая тем, что препарат ушел с российского рынка и его больше не будет. Об этом рассказали представители пациентской организации, отметив, что это не так и вопрос не в санкциях, а в объеме закупок препарата Минздравом. В 2022 году он снизился на 56% в сравнении с 2021 годом.

В Janssen (подразделение J&J) Vademecum подтвердили, что компания обеспечивает своевременное производство и бесперебойную поставку своих препаратов в Россию. В компании знают о проблеме, связанной со снижением объема закупок Эвиплеры ФКУ Минздрава, и считают, что перебои в лекобеспечении препаратом могут возникать из-за увеличенных интервалов между аукционами и поставками в регионы. В Минздраве на момент публикации новости не ответили на запрос Vademecum, известно ли представителям ведомства о возникшем дефиците Эвиплеры и какие меры будут приниматься для его устранения.

По словам представителя «Пациентского контроля» Юлии Верещагиной, регионы пытались покрыть недостаток в Эвиплере, но не смогли – из-за высокой цены на препарат. Верещагина также рассказала, что в ближайшее время планируется направить запрос в Минздрав РФ с просьбой принять срочные меры для решения проблемы и объяснить причину урезания заявок на препарат.

В сентябре Коалиция по готовности к лечению (ITPCru) обратилась к J&J с просьбой снизить цену на Эвиплеру как минимум вдвое – до 150 тысяч рублей за годовой курс. В том же месяце в ответном письме компания подтвердила готовность снизить цену на препарат за счет заключения долгосрочных контрактов.

В 2022 году Минздрав производил централизованные закупки после исчерпания бюджета на препараты на текущий год за счет средств, предназначенных на 2023 год. В октябре представители «Пациентского контроля» обратились в Правительство РФ с просьбой увеличить финансирование закупок АРВ-препаратов на 2023–2025 годы на 15 млрд рублей. Однако их просьба не была удовлетворена. Минфин России счел нецелесообразным выделять дополнительное финансирование на закупку антиретровирусных препаратов на 2023–2025 годы, так как, по мнению представителей ведомства, средств, направленных Минздраву из федбюджета на эти цели, достаточно.